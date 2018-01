Opdatering klokken 23.18: S-togene kører nu igen mellem Lyngby Station og Birkerød Station.

Nordsjællands Politi bekræfter, at en er dræbt i forbindelse med personpåkørslen.

Opdatering klokken 21.06: Nordsjællands politi oplyser, at der fortsat arbejdes på stedet. Politiet forventer at være væk fra ulykkesstedet inden for en time.

Der kører i øjeblikket ingen S-tog på linje E og A mellem Holte Station og Birkerød Station.

Det skyldes en personpåkørsel ved Birkerød Station.

Det oplyser Nordsjællands Politi til BT.

»Vi får et 112-opkald om det klokken 18.59. Vi arbejder på stedet, men jeg har ikke fuldt overblik over det,« siger vagtchef Flemming Hansen.

DSBs pressevagt oplyser til BT, at det lige nu er togselskabets forventning, at trafikken kører igen omkring klokken 20.30, men det afhænger af politiets arbejde på stedet.

Der er kører Togbusser mellem Holte Station og Allerød Station.