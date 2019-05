Et tidligere medlem af regionsrådet i Nordjylland tiltales for at modtage uberettiget tabt arbejdsfortjeneste.

Et tidligere medlem af regionsrådet i Nordjylland - Tina Juul Kjellberg (S) - er blevet tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk.

Det sker, efter at hun i flere år angiveligt uberettiget modtog godt 700.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste fra regionen.

Det skriver Nordjyske.

Ifølge avisens oplysninger havde politikeren slet ikke haft det job, som hun mistede indtægt fra ved at virke som folkevalgt.

Region Nordjylland har valgt at rejse et erstatningskrav på knap 650.000 kroner, oplyser regionsrådsformand Ulla Astman (S).

- Anklagemyndigheden har oplyst os om, at den har rejst tiltale for bedrageri og dokumentfalsk, og spurgt, om vi samtidig ville kræve det uberettigede beløb betalt tilbage.

- Det har vi valgt, for pengene hører jo hjemme i regionens kasse, siger formanden til Nordjyske.

Selv om Tina Juul Kjellberg aldrig var ansat afleverede hun ifølge avisens oplysninger en arbejdsgivererklæring om, at hun var ansat i et firma, der leverede mad ud af huset.

Men siden er praksis på området blevet strammet i regionen. Da den tidligere politiker blev bedt om at fremvise en lønseddel, blev hun opdaget.

Efter at have indsendt lønsedler, der blev opfattet som "primitive" bad regionen om politikerens skattemappe. Det fik Tina Juul Kjellberg til at melde sig selv til politiet og trække sig ud af regionsrådet.

/ritzau/