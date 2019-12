Det er én bestemt gruppe beboere, som med vildfarne raketter, kanonslag og mangel på respekt over for både medmennesker og myndigheder, der lige nu tyranniserer Nørrebro.

»Det er unge drenge med indvandrerbaggrund. Jeg ved, at der er en berøringsangst, og at man ikke må sige det. Men det er dem - og kun dem - der står bag urolighederne.«

Så kontant er udmeldingen fra folketingspolitiker Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet.

Han er selv vokset op på Nørrebro og har igennem en lang årrække set problemerne tage til i omfang.

Lars Aslan Rasmussen (S) er vokset op på Nørrebro i København, og han er vant til at se problemer med fyrværkeri op til nytår. Men problemerne er med årene blevet voldsommere, og de, der forårsager dem, er blevet mere skruppeløse, siger han. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Lars Aslan Rasmussen (S) er vokset op på Nørrebro i København, og han er vant til at se problemer med fyrværkeri op til nytår. Men problemerne er med årene blevet voldsommere, og de, der forårsager dem, er blevet mere skruppeløse, siger han. Foto: Asger Ladefoged

Han mener, at der er behov for - og i dag i endnu højere grad end tidligere - at tale om tingenes tilstand. Om problemerne.

»Jeg har en far fra Tyrkiet, så jeg tør godt sige det uden at frygte at blive kaldt racist. Der er en etnisk slagside her, og den er nødvendig at tale om.«

Lars Aslan Rasmussen fortæller, at problemerne med høje brag og vildfarne raketter i Nørrebros gader ikke er noget særsyn op til nytår. Sådan har det ‘altid’ været, siger han.

»Det gjorde vi også, da jeg var lille. Men her smed vi det ned i kloakken for at få et højere brag. At skyde efter uskyldige borgere, busser og politi, som de gør i dag, det hører ingen steder hjemme,« siger han.



Urolighederne på Nørrebro, som de seneste tre dage primært har udspillet sig omkring den Røde Plads, Mjølnerparken og Esromgade på ydre Nørrebro, har ifølge B.T.'s oplysninger endnu ikke medført hverken sigtelser eller anholdelser.

En række personer - hvor af mange er mindreårige og helt ned til 12-årsalderen - er blevet tilbageholdt af politiet.

Forældrene svigter

Ifølge socialdemokraten er det et kæmpesvigt fra forældrenes side, at børnene så sent om aftenen for lov til at rende rundt ude på gaden og lave ballade.

»Det er jo hjem, hvor far ikke er der, og mor ikke har den fjerneste idé om, hvad der foregår. Der er behov for, at nogen sætter dem ind i, hvad der sker med deres børn.«

Her kan du se fyrværkerikampen på Nørrebro. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her kan du se fyrværkerikampen på Nørrebro. Foto: presse-fotos.dk

Lars Aslan Rasmussen sender ligeledes en bredside af sted mod Københavns Kommune, hvor man ifølge S-politikeren hvert år bruger adskillige millioner kroner på integration.

Som han ser det, er de mange tiltag med gadeplansmedarbejdere og diverse SFO-projekter fejlslagne, når sådan noget som det her kan ske.

»Hvorfor kan man ikke inddæmme problemerne? Der går en masse penge til det her område, så det undrer mig, at der er ikke gadeplansmedarbejdere, der kan få stoppet det her,« lyder kritikken.

Vores alle sammens ansvar

I forbindelse med de seneste dages uroligheder har flere beboere i bydelen fortalt, at de føler sig utrygge, når de færdes i det offentlige rum.

Den frygt forstår Lars Aslan Rasmussen godt. Alligevel mener han, at vi alle sammen - borgere her i landet - har et ansvar om at stå sammen mod de få uromagere, der ødelægger det for os andre.

»Jeg kan kan sagtens forstå, at man er bange. Men hvis man ser noget, er man nødt til at fortælle myndighederne om det. Det er den eneste måde, vi kan finde frem til, hvem der står bag,« siger han og fortsætter:

»Desuden må der være skolelærere og pædagoger, som ved, hvem de her drenge er, og de har ligeledes en pligt til at indberette det.«