Med bævende stemme vidnede en ældre dame tirsdag i byretten i Glostrup.

Hun er politiets nøglevidne i sagen mod den 29-årige mand, der er tiltalt for knivdrabet i november 2016 på den højgravide Louise Borglit i Herlev.

På gerningstidspunktet gik hun aftentur ved Elverparken i Herlev for at lufte sin hund.

Pludselig hørte hun et kvindeskrig fra parken. Og kort efter endnu et uhyggeligt skrig.

I retten beskrev hun det som et "hjerteskærende" skrig, der måske varede 10-15 sekunder.

»Jeg kunne høre, at det var en kvinde. Jeg troede, at det var en ung pige. Jeg kigger ned ad stien og ser en blinkelygte, ligesom en cykellygte. Jeg hører et forfærdeligt, forfærdeligt skrig. Det går op for mig, at noget er galt,« forklarede kvinden i vidneskranken.

»Lige pluselig kommer der en mand løbende, stopper op foran mig og slår ud med hænderne sådan her, som om han siger: "Jeg har ikke gjort noget"," fortæller øjenvidnet.

Samtidig viste hun begge sine tomme håndflader frem for at efterligne den mand, som hun stod ansigt til ansigt med nær gerningsstedet.

»Da jeg ser manden, står jeg 10 skridt fra ham på fortovet. Jeg har talt afstanden senere. Vi står og stirrer på hinanden, og han kan se på mig, at jeg går i panik. Jeg græder og ryster og er virkelig bange," tilføjede den lille og spinkle pensionist i retten.

Allerede samme aften kontaktede hun politiet, og dagen efter blev hun grundigt afhørt på præcis det sted, hvor hun efter politiets opfattelse havde set gerningsmanden.

»Men jeg er aldrig blevet tilbudt at se nogle billeder af mulige mistænkte. På et tidspunkt ringede en betjent og bad mig om at hjælpe med at få lavet en fantontegning. Men jeg kunne ikke få det frem, fordi min angst blokerede. Jeg er vågnet med angst hver evig eneste nat,« lød det fra nøglevidnet i retten.

Først i maj sidste år lykkedes det med seks års forsinkelse at få lavet en fantomtegning af den erindring, som hun havde af manden, hun stod ansigt til ansigt med under en gadelampe ved gerningsstedet.

Det skete i forbindelse med tv-dokumentaren "Nogen ved noget om Louise Borglit" på Discovery+.

Her fik de to journalister Jesper Vestergaard Larsen og Bo Norström Weile den professionelle tegner Anne Gyrite Schütt til at mødes med øjenvidnet i håb om at få lavet en fantomtegning.

»På det tidspunkt var der ikke rejst sigtelse mod nogen i drabssagen, og vi ville gerne komme nærmere på, hvad vidnets hukommelse om mødet med manden ved gerningsstedet kunne bruges til,« siger tv-journalisten Jesper Vestergaard Larsen til B.T.

»De spurgte, om jeg eventuelt ville prøve at give det en chance. Tegneren var en fantastisk kvinde, og hun fik ham ud af mit hoved,« lød det tirsdag fra kronvidnet i retten.

»Da tegningen endelig blev lavet, var det en forløsning for mig og det kom ud af mit hoved,« forklarede den ældre kvinde med bævende stemme.

Mens hun vidnede, var den 29-årige tiltalte blevet ført ud af retslokalet, så han kun kunne høre hendes forklaring fra et tilstødende lytterum.

Der ventes at falde dom i nævningesagen sidst i juni. Den tiltalte nægter sig skyldig.