Anholdelsen af en 32-årig mand og befrielsen af den 13-årige Filippa søndag eftermiddag i samme hus har sendt chokbølger gennem Svenstrup ved Korsør.

Beboerne i området har svært ved at tro, at de har været så tæt på hovedpersonerne i den sag, der optog hele Danmark i løbet af weekenden.

Det gælder eksempelvis en 52-årig mand, der bor så tæt på den villa, hvor politiet søndag eftermiddag slog til og reddede den eftersøgte skolepige, at han på grund af sin videoovervågning pludselig er blevet særdeles interessant for efterforskerne i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Der kommer politifolk rendende ind og ud af vores dør hele tiden. Jeg har jo videoovervågning af mit hus med fem kameraer i alt. To af dem peger mod det hus, hvor pigen blev fundet og manden anholdt. Jeg kan se på min overvågning, når han kører ind og ud af indkørslen,« forklarer naboen til B.T.

»Jeg er ikke den store IT-haj, så jeg har ikke selv kigget efter, hvad der er på optagelserne, men nu får politiet materialet. Og jeg er sikker på, at man kan se, når der kører en bil ind og ud ad hans indkørsel. Jeg kan nok ikke se, hvem der sidder i bilen, men jeg kan se tidspunktet, og det kan man da godt forestille sig, kan blive vigtigt i denne her sag,« mener naboen.

Han kom søndag eftermiddag tilfældigt hjem til sit eget hus i bil, netop som politiet havde slået til på villavejen.

»Jeg fik at vide, at jeg havde fem minutter, inden de spærrede det hele af. Og kort efter kunne jeg se, at der på en båre blev kørt en person i blåhvid dna-dragt ud i en ventende ambulance. Jeg kunne ikke se, om det var en pige eller en dreng, men personen på båren sad halvvejs op, så i den forstand så det ikke virkelig kritisk ud. Det så ud som om, at der var helt ro på,« tilføjer naboen.

Han troede først, at der var tale om den unge mand, der bor i huset, men forstod kort efter bedre sagens sammenhæng, da han hørte om redningen af den 13-årige pige og anholdelsen af husets ejer.

13-årige Filippa forsvandt lørdag formiddag, indtil politiet efter en storstilet eftersøgning fandt frem til hende i live søndag eftermiddag. Foto: Privat. Vis mere 13-årige Filippa forsvandt lørdag formiddag, indtil politiet efter en storstilet eftersøgning fandt frem til hende i live søndag eftermiddag. Foto: Privat.

»Jeg har hilst på ham nogle gange, efter han for to-tre år siden købte huset. Helt almindelig ung mand. Jeg har set et kvindemenneske nede hos ham af og til – jeg ved ikke, om hun er en kæreste, en søster eller noget. Hun var her i påsken, men jeg ved ikke, om hun har været her i denne weekend. Der har jeg ikke set ham,« fortæller naboen.

»Hvis den 13-årige pige har været holdt fanget i huset, så er det godt nok ubehageligt. Man tror jo, at man bor i et stille og roligt kvarter, men så kan der åbenbart vise sige noget helt andet. Man må vel være psykopat, hvis man laver sådan noget. Det har jeg det ikke godt med. Jeg har boet her i 27 år og troede, at jeg kendte alle i nabolaget. Men han her kendte jeg åbenbart ikke rigtig,« tilføjer den midaldrende mand.

»Politifolkene har ikke fortalt mig noget præcist om, hvad der egentlig er foregået. Men en af dem sagde bare, at pigen havde været heldig – sikkert ved at blive fundet i live, vil jeg tro – selv om det jo utvivlsom har været hårdt for pigen at blive holdt tilbage. Og vi har ikke hørt nogen skrige eller noget.«