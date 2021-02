»Jeg tænkte: Nej, nej, nej! Det er simpelthen løgn, det dér. Der er da ikke nogen, der er så dumme, at de gør det. Det passer ikke!«

Men det gjorde det.

For den 39-årige luftfotograf Kenneth Maigaard fra Agested ved Holbæk så det med sine egne øjne oppefra søndag:

Folk der var ude at gå tur langt ude på isen og befandt sig en kilometer eller mere fra land på fjorden mellem Tuse Næs og Holbæk.

»Jeg havde været ude og lave billeder for en kunde og var på vej hjem. Og så fik jeg øje på de her folk, der gik ude på isen.«

»Jeg blev temmelig rystet over det og fik det underligt indeni,« fortæller Kenneth Maigaard, som oppefra kunne se, at der var masser af våger og blot nogle få hundrede meter fra isgængerne var områder med revner og åbent vand.

»Jeg var nede og cirkle 360 grader rundt om dem for at se, om de var okay. Ikke at jeg kunne gøre meget andet end at ringe efter hjælp, hvis det var nødvendigt. Jeg håber da, at de er kommet ind i sikkerhed igen. Jeg forstår slet ikke, at folk ikke tager sådan noget mere seriøst. Det er jo livsfarligt,« siger han.

Fra luften kunne Kenneth Maigaard også se, at der gik mange mennesker på isen 25-30 meter fra land.

»Hvis de skulle falde igennem, ville de jo få våde fødder og så måske en lungebetændelse. Men de andre…,« siger Kenneth Maigaard, som understreger, at han på ingen måde vil være ‘politimand’, men simpelthen blev oprigtig bekymret for de folk, der gik ude midt på fjorden.

Det er forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne og på offentlige søer og vandløb.

Med mindre den lokale kommune har sikret sig, at isen er sikker at færdes på og har givet en særtilladelse.

Hvis myndighederne bliver kaldt ud til en redningsaktion, fordi folk har bevæget sig ud på isen ulovligt og har bragt sig selv i fare, kan politiet give bøde, ligesom politiet kan fremsætte et erstatningskrav på de omkostninger, redningsaktionen har kostet.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var der søndag ikke nogen redningsaktioner på Holbæk Fjord.