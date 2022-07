Lyt til artiklen

»Jeg er stadig en smule rystet. Jeg har ikke prøvet at stå i en sådan situation før.«

Sådan lyder det fra forhenværende formand for Dansk Folkepartis Ungdom og i dag ansat i partiet Chris Bjerknæs. Tirsdag eftermiddag var han involveret i en ufrivillig biljagt på Vestegnen i København, hvor han kørte i sin kampagnebil med et stort DF-logo på siden.

»Det kunne være endt grueligt galt, ikke kun med mig, men for andre trafikanter. Jeg er taknemmelig for, at det ikke gik være,« siger han til B.T.

Spoler vi tiden tilbage til tirsdag omkring kl. 14.00, kommer Chris Bjerknæs kørende i Dansk Folkepartis kampagnebil i Herlev.

Her blev en ellers fredelig dag dog pludselig forvandlet til en uvant situation for den 32-årige mand.

En sølvgrå Passat vælger nemlig at trække ind mod kampagnebilen, så Chris Bjerknæs må trække i samme retning for, at bilerne ikke støder sammen.

Først tænker han, det er utilsigtet, men da det sker igen, fornemmer han, at noget er i gærde.

Den grå Passat accelerer og kører ind foran Chris Bjerknæs for derefter at bremse hårdt op.

Ud af den sølvgrå Passat springer ifølge Chris Bjerknæs to unge arabisk udseende mænd i joggingtøj og sorte T-shirts med retning direkte mod ham i DF-bilen.

»De virker enormt truende, da de kommer hen imod mig, så jeg vælger at flygte. Jeg ved ikke, om de bare ville skræmme mig, eller hvad der foregik,« husker DFeren:

»I et rent adrenalinkick lykkes det mig at få bilen drejet resolut til venstre og ud i det andet spor, så jeg fortsætter forbi dem,« siger han.

De to mænd giver dog ikke så let op og begynder at følge efter.

Ved de næste to lyskryds, hvor DFeren må gasse ned på grund af røde lyskryds, forsøger de to mænd igen at hoppe ud af bilen.

Men det lykkes altså ikke mændene at få fat i Chris.

Han vurderer, at ‘jagten’ fortsætter igennem syv forskellige lyskryds, hvor de fleste så er grønne. Undervejs ringer han op til Københavns Politi, der guider DFeren til den nærmeste politistation.

»Det føltes ikke som særlig lang tid, at jeg talte med dem. Men efterfølgende kan jeg se, at jeg have dem i røret i omkring ni minutter. De bad mig forklare, hvordan mændene så ud, og hvad bilens registreringsnummer var. Det gjorde mig rolig, at de tog det så roligt. Jeg undgik at panikke,« siger Chris Bjerknæs og sender en stor tak til politiet.

Chris Bjerknæs har tidligere været formand for Dansk Folkepartis Ungdom samt folketingskandidat og hovedbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti. I dag er han ansat som digital redaktør. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Chris Bjerknæs har tidligere været formand for Dansk Folkepartis Ungdom samt folketingskandidat og hovedbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti. I dag er han ansat som digital redaktør. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De to mænd i passaten vælger at opgive deres ærinde på vej mod politistationen, og Chris kan ånde lettet op.

Han ved fortsat ikke, hvad de to mænd ville ham, og om mændene kan have haft et politisk motiv grundet kampagnebilen.

Uanset hvad, konkluderer Chris Bjerknæs, at der er tale om en spontan opstået situation, da intet er gået forud for hændelsen.

»Det er jo nærliggende at tro, at det var politisk motiveret. Men det kan jeg ikke vide. Ligegyldig hvilken politisk overbevisning, man har, så skal man have lov til at køre rundt i København eller andre områder af Danmark,« siger han.

Han er glad for, at han undervejs ikke ramte andre bilister, da han ikke er sikker på, at han med adrenalinen pumpende i rundt i blodet, fik orienteret sig, som han normalt ville gøre.

»Jeg ved ikke, om det er noget, der vil påvirke mig fremover. Jeg skal tale med en psykolog for at få det ud af systemet. Selvom jeg er rystet, har jeg det under omstændighederne godt,« siger Chris Bjerknæs.

Københavns Vestegns Politi bekræfter overfor B.T. at have modtaget en anmeldelse af episoden.