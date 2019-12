Danske virksomheder er under angreb.

Sådan kan det kort og kontant siges.

Årsagen kan man læse om i en ny rapport fra PwC, der sætter fokus på cyberangreb mod netop danske virksomheder.

Hele 68 procent af de adspurgte danske virksomheder har været udsat for forsøg på cyberangreb i form af phishing, hvor ukendte personer via ex en e-mail forsøger at lokke informationer ud af ansatte, det seneste år.

Det tal er 30 procent, når det gælder finansiel svindel, lyder det i rapporten.

Og selvom det procentvise antal af phishingforsøg mod danske virksomheder er gået ned fra 76 i 2018 til 68 procent i år, så har de hackere, som udfører angrebene, for ofte succes.

Det skyldes ifølge PwC oftest de ansatte i virksomhederne.

»Hackerne lykkes desværre ofte med at finde vej ind i virksomhedernes systemer via phisingangreb, og derfor er erhvervsledernes største bekymring netop de ansattes ubevidste handlinger,« siger Mads Nørgaard Madsen, partner og it-sikkerhedsekspert i PwC i en pressemeddelelse.

»Det er derfor vigtigt at klæde medarbejderne på med bl.a. awareness-træning, så de undgår at falde i phishing-fælden, ligesom man kan opfordre til, at medarbejderne advarer it-afdelingen, hvis de modtager en mail, der giver grund til mistanke,« uddyber han.

Ud over phishingforsøg, så viser rapporten, at lidt over halvdelen af alle de adspurgte danske virksomheder har været udsat for reelle cyberangreb i det forgangne år.

Det er en decideret stigning fra sidste år.

Her oplevede 44 procent af danske virksomheder at blive udsat for angreb online, mens det tal i 2019 er steget til 51 procent.

Stigningen kan dog have en anden årsag en reelt flere angreb.

I rapporten slås det nemlig fast, at danske virksomhedsledere siden sidste år er blevet mere bevidste om cybersikkerhed.

»Det er positivt, at der er kommet større fokus fra ledelsens side, men cybersikkerhedens kompleksitet kræver også et opgør med gamle sikkerhedsprincipper. Mange virksomheder tillader i dag både kunder og leverandører adgang til deres systemer og fortrolige data,« siger Mads Nørgaard Madsen.

I alt 325 danske virksomhedsledere mm. har deltaget i undersøgelsen til rapporten.