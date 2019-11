Søndag morgen blev borgmesteren i Randers Kommune mødt af, hvad han selv kalder for et "rystende syn" på Østre Kirkegård i Randers.

Her var over 80 gravsten væltet eller overhældt med grøn maling.

- Det er skræmmende også set i det historiske perspektiv, og derfor var det vigtigt for mig at komme ud, lige så snart det blev lyst, og selv se, hvor slemt det stod til, siger Torben Hansen (S), der er borgmester i Randers.

Østjyllands Politi fik anmeldelse om hærværk på gravstenene lørdag eftermiddag, hvor jøder markerede 81-årsdagen for Krystalnatten.

Det er uvist, hvem og hvor mange der står bag hærværket.

- Jeg synes, at dem, der har lavet det, er feje og usle. Og jeg håber inderligt, at politiet får dem pågrebet, siger han.

Borgmesteren fortæller, at arbejdet med at få udbedret gravstenene er i gang.

- Vi går straks i gang med at udbedre skader. Det vil sige at få fjernet malingen og repareret de sten, der er i stykker, siger Torben Hansen, der desuden opfordrer til, at borgere, der har set noget mistænkeligt på kirkegården, henvender sig til politiet.

Hærværket har også vakt harme hos politikerne på Christiansborg. Her skriver blandt andet Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper:

- Det er uhyggeligt, og jeg sender tanker til alle jøder i Danmark, som må gå rundt med en knude i maven. Men det handler også om alle os andre. Vi skal stå sammen om mangfoldigheden i vores lille land.

Også Konservatives Rasmus Jarlov viser sin opbakning til danske jøder:

- Jødehadet viser sit grimme ansigt i Danmark. Man fatter det ikke. De 8000 danske jøder har i 400 år i Danmark altid opført sig pænt. Alligevel bliver de chikaneret, skriver han på Twitter.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, vil tage sagen op til justitsminister Nick Hækkerup (S), oplyser han.

- Uanset om det er nazister, islamister eller andre, må politiet slå hårdt ned. Jøderne har i århundreder været forfulgt af alle mulige -ismer og -ister. Det må stoppe her, skriver han på Twitter.

Sagen er desuden nået til udlandet, hvor både det franske nyhedsbureau (AFP) og det tyske nyhedsbureau (dpa) omtaler hærværket.

