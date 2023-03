Lyt til artiklen

Han råber om hjælp flere gange, mens han bliver tæsket med en kølle. Og pludselig bliver han proppet ind i et bagagerum, hvorefter bilen kører væk.

Senere samme aften finder politiet manden i Ishøj liggende i fosterstilling på asfalten. Han er hårdt kvæstet og var kun iført en T-shirt og langærmet trøje, mens resten af kroppen var nøgen.

Beskrivelserne er tirsdag blevet fremlagt i Retten i Holbæk, og hændelsen er helt central i sagen, hvor to mænd er tiltalt for at have planlagt og instrueret fem nu dømte mænd i et dobbeltdrab i Kalundborg 17. november 2020. Selv nægter de sig skyldige.

Den formodede kidnapning og mishandling af manden menes nemlig at være motivet for dobbeltdrabet.

Men da manden skulle afgive forklaring i sagen tirsdag, dukkede han aldrig op.

»Der er ikke kommet nogen,« lød det flere gange.

Det fik derfor anklager Anja Lund Liin til at fremsætte en anholdelsesbegæring. Det valgte retten at efterkomme.

Anja Lund Liin dokumenterede efterfølgende en chatsamtale fra den formodede kidnapning, der er skrevet over den krypterede tjeneste Sky ECC, der også har en helt central og afgørende rolle i sagen.

I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk

»x er blevet kidnappet. Alle skal komme ind ad,« skrev en, hvorefter det er politiets formodning, at de to tiltalte hver især svarede:

»Ved vi, hvem de er? (...) Vi skal fange en af deres med det samme for at fikse det her.«

Efter politiets opfattelse blev det skæbnesvangre skyderi i Kalundborg udløst af en stridighed i bandemiljøet. De tre unge mænd, der var mål for skyderiet, havde tilknytning til bandegrupperingen Sydkystgruppen, der på det tidspunkt lå i en væbnet konflikt med LTF.

Motivet skulle derfor være hævn for, at et LTF-medlem kort inden var blevet kidnappet og mishandlet.

Det er ikke første gang, at et vidne er udeblevet fra retten i den omfattende sag. For mens to mistede livet i det koldblodige skyderi, overlevede én på mirakuløs vis. Og da han sidste år skulle afgive forklaring, dukkede han aldrig op.

Dengang afsagde retten også en kendelse om, at vidnet skulle anholdes, og senere samme dag sad han i vidneskranken.

Retssagen fortsætter fredag.

