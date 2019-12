Det er gruopvækkende beretninger, der i disse dage kommer frem ved domstolen i Hamborg. Her sidder en 93-årig tidligere SS-vagt på anklagebænken. Han er tiltalt for at have været delagtig i 5230 drab under Anden Verdenskrig.

Dengang 16-årige Abraham Koryski var tæt på at blive et af ofrene.

Den tidligere jødiske fange tog mandag plads i vidneskranken. Herfra berettede han om livet i den polske koncentrationslejr Stutthof, hvor den tiltalte Bruno Dey havde sin gang.

Abraham Koryski var 16 år, da han i 1944 ankom til lejren. Han beskrev ifølge tyske Bild under sin afhøring, hvordan han og de andre fanger konstant blev udsat for vold. Selv når de arbejdede.

Den tidligere SS-vagt Bruno Day dækker sit ansigt, hver gang pressen kameraer kommer frem. Ved siden af ham: Forsvarer Stefan Waterkamp. Foto: AXEL HEIMKEN Vis mere Den tidligere SS-vagt Bruno Day dækker sit ansigt, hver gang pressen kameraer kommer frem. Ved siden af ham: Forsvarer Stefan Waterkamp. Foto: AXEL HEIMKEN

Han fortalte, hvordan han og andre jøder blev tvunget til at løbe nøgne rundt i 20 minusgrader. Så fik de et kold bad og blev tvunget til at løbe igen. Mange overlevede ikke, forklarede han og var ikke sen til at kalde SS-vagternes opførsel for 'sadistisk'.

»De ville vise os, at vi var dyr,« sagde han.

En af de mere bestialske oplevelser, som han fremhævede, var, da han overværede en søn slå sin far ihjel. Fordi vagterne tvang ham til det, forklarede vidnet.

Ifølge Abraham Koryski blev far og søn givet to valgmuligheder: Enten slog faren sønnen ihjel. Eller også slog sønnen faren ihjel. Det var endt med, at faren havde ladet sønnen dræbe ham.

Under retsdagen mandag spurgte dommeren, hvorfor Abraham Koryski havde besluttet at vidne mod den tidligere SS-vagt.

»Jeg er ikke kommet på grund af hævn. Jeg ønsker, at hele verden hører, hvad der skete med folket (jøderne, red.),« svarede han.

Bruno Dey er tiltalt for i perioden mellem 9. august 1944 og 26. april 1945 'at have støttet de ondskabsfulde og grusomme drab på jøder i koncentrationslejren'. Således lyder det i anklageskriftet.

Retssagen finder sted ved en ungdomsdomstol, da han blot var 17 år, da han blev ansat som SS-vagt. Han nægter sig skyldig i tiltalen. Han argumenterer for, at han som enkeltperson ikke kunne have stillet noget op for at hjælpe.