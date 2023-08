Forestil dig, at du ikke vil gå ud for at købe ind om aftenen, fordi du er utryg i dit boligområde. Forestil dig, at du opfordrer din datter til at være hos sin kæreste i stedet for i dit hjem.

Eller forestil dig, at du simpelthen vælger at flytte fra din bopæl, fordi du ikke længere kan holde uro, ballade og utryghed ud.

Alle tre scenarier er virkelige og kommer fra en række anonyme beboere tæt på Aarhus V-kvarteret Bispehaven, der figurerer på den såkaldte 'ghettoliste'.

Her anholdt Østjyllands Politi onsdag aften fem personer efter nogle timer, hvor menuen havde stået på en brændt container, vildfarende kanonslag og smadrede ruder.

Naboerne, der bor på Ryhavevej, kunne overvære urolighederne fra første parket, men desværre er onsdag aften bestemt ingen førstegangsoplevelse.

Det står hurtigt klart, da B.T. torsdag eftermiddag ringer rundt til en lang række beboere på Ryhavevej.

Naboerne har flere fællesnævnere.

Én af dem er, at ingen af dem tør stå frem med navn af frygt for deres sikkerhed.

En anden er, at de alle på hver deres måde er enormt påvirkede af det, som en af dem kalder en 'krigszone'.

«Det var voldsomt i går (onsdag, red.), men det er ikke noget nyt. Der er tit uro i området, og det virker til at være den samme gruppe ofte. Det er som en krigszone,» siger en af de kvindelige naboer, der bor på Ryhavevej.

Den anonyme kvinde bor hos sin mor på Ryhavevej, men bruger for tiden det meste af sin tid hos sin kæreste.

Årsag?

«Jeg vil helst ikke være derovre for tiden, og det vil min mor heller ikke have, så derfor kan jeg bruge tid hos min kæreste. I går var jeg så derhjemme om morgenen, og på et tidspunkt senere på dagen manglede jeg et par småting i supermarkedet, men det ville så betyde, at jeg skulle gå igennem det område, hvor det står slemmest til. Så i stedet spurgte jeg min mor, om ikke hun kunne tage noget med hjem. Det er lidt trist, at vi er noget der til,» siger naboen.

For en anden beboer på Ryhavevej er konsekvensen større.

Han - en midaldrende mand - har simpelthen besluttet sig for, at han ikke længere gider bo i området på grund af de tilbagevendende uroligheder.

«Det har været træls rigtig, rigtig mange gange, og jeg har fået nok nu og besluttet mig for at flytte. De er en kæmpe gene, og i nat var det jo helt vildt. Der er omkring syv smadrede ruder bare i vores lille opgang,» siger han.

Bispehaven er ét blandt 17 'udsatte boligområder' i Danmark, der har fået plads på Indenrigsministeriets 'ghettoliste'.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi om naboernes udtalelser.

Torsdag udtalte politinspektør René Raffo dog følgende i en pressemeddelelse:

«Det er fuldstændigt uacceptabelt, at en lille gruppe personer skaber så meget utryghed og uro for borgerne i Bispehaven, og udsætter folk, heriblandt politifolk, for fare ved at påsætte brande og kaste med kanonslag.»

«Vi satte massivt ind derude i aftes og i nat og fik ro på situationen, og vi kommer den kommende tid til at være ekstra til stede i området. Heldigvis er det ikke noget, vi normalt ser i Aarhus, og vi vil ikke finde os i den slags adfærd.»