»Giv plads og respekter afspærringer.«

Sådan lyder det tidligt torsdag morgen fra Nordjyllands Beredskab, der er rykket ud til et 'kraftigt overtændt' sommerhus.

Første melding, der på det sociale medie X kom klokken 04.03, lød på, at Station Hals var kørt ud til en bygningsbrand i et sommerhus på Lille Strandgaard lidt nord for Hals.

»Meldingen lyder på kraftig overtændt hus. Giv plads til udrykningskøretøjerne,« lød det.

Siden blev det opdateret med, at også Station Dronninglund var blevet kaldt til stedet for at assistere med en autosprøjte og tankvogn, og senere blev også Station Aalborg kaldt til assistance med en tankvogn.

Klokken 05.37 lyder meldingen, at alle køretøjer er fremme på stedet.

»Vi er fortsat i gang med slukningsarbejdet på stedet,« lyder det.

