Nordsjællands Politi er mandag eftermiddag rykket ud til en adresse på Nellerødvej i Helsinge.

Der er der udbrudt brand i en landejendom.

Det oplyser politikredsen i et opslag på X:

»Vi vil bede alle om at respektere politiets anvisninger og give plads til redningsarbejdet, som pågår på stedet,« lyder det.

Politiet oplyser, at man forventer, at arbejdet på stedet kan tage tid:

»Vi forventer at være til stede resten af dagen,« lyder det i opslaget.

Ved 13-tiden lyder det fra politiet, at der ikke er meldinger om tilskadekomne.

»Det forventes, at to af gårdens længer brænder ned. Ilden opstod i forbindelse med reparation af en bil, mere præcis årsag er endnu ukendt,« lyder det i et opslag på X.