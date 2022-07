Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Politi er endnu en gang kørt mod Københavns Lufthavn.

Denne gang er det med en melding om problemer med et passagerfly.

Det bekræfter Trine Fisker, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

»Vi kan bekræfte, at vi har fået en melding om, at der skulle være problemer med et fly.«

I et tweet lyder det yderligere:

'Vi er på vej til Køvenhavns Lufthavn, da vi har fået en melding om en hændelse med et passagerfly, der har problemer ved gaten.'

Det er ikke første gang i dag, at politiet har været ude ved Københavns Lufthavn.

Tidligere havde man afspærret et større område af Terminal 2 af og tilkaldt Rullemarie på grund af fundet af en mistænkelig kuffert.

Artiklen opdateres...