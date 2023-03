Lyt til artiklen

Beredskabet fra flere nordjyske stationer er søndag aften kørt til stationsbyen Snedsted ved Sydthy på baggrund af anmeldelsen om brand på en gård.

Det skriver Nordjyllands Beredskab på Twitter, hvor det videre oplyses, at anmeldelsen landede klokken 18.50.

»Melding om ildløs i stald med halm,« lyder det.

Station Thisted assisterer her Station Hurup med en drejestige og en tankvogn.

»Alle enheder fremme på stedet,« skriver beredskabet på Twitter.

Billeder fra området viser, at politiet også er til stede. Det har dog for nuværende ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

