Natten til onsdag opstod der en voldsom brand i et autoværksted i Helsinge.

Der er sket omfattende skader.

»Vi fik anmeldelsen klokken 03.24, og siden har politiet og brandvæsenet arbejdet på stedet,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Christian Illum.

Det er et autoværksted på Bomose Allé i Helsinge, som er i brand.

Frederiksborg Brand & Redning skriver på det sociale medie X, at en indsatsleder og en drejestige fra Hillerød deltager i indsatsen – og at en drone er på vej. Politiet er på stedet med en indsatsleder og to patruljer.

»Branden begrænser sig til værkstedsdelen, men her er der sket omfattende skader,« siger Christian Illum.

Branden er nu under kontrol, og der er ikke fare for spredning.

»Efterslukningsarbejdet er gået i gang,« fortæller vagtchefen.

Tekniske undersøgelser skal klarlægge brandårsagen, men intet tyder på, at den skulle være påsat eller at der er tale om andre kriminelle forhold.