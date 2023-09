Flere afskudte patronhylstre er blevet fundet i Aarhus-bydelen Gellerup.

Fundene er blevet gjort, efter politiet sent mandag aften rykkede ud til stedet, da man havde modtaget anmeldelser om skyderi i området.

Det fortæller vagtchef Chris Mose fra Østjyllands Politi tirsdag morgen.

»Jeg kan bekræfte, vi har været rykket ud til melding om skyderi. Vi fik den første anmeldelse klokken 22.37,« forklarer han.

Efter at have fået anmeldelsen rykkede politiet hen til stedet.

»Der træffer vi en person, som forsøger at stikke af. Så vi har en enkelt anholdt siddende. Personen er anholdt som et led i efterforskningen til at begynde med,« siger Chris Mose.

»Vi var så ude at søge med hunde, og der finder vi et antal afskudte patronhylstre.«

Vagtchefen kan ikke sige noget om, hvor mange hylstre der er tale om:

»Det har jeg ikke nogen kommentar til, men det er flere,« siger han.

Sagen bliver endnu efterforsket, og politiet skal i løbet af dagen have sikret noget overvågning fra stedet.

Indtil videre vides det ikke, i hvilken forbindelsen skuddene kan være blevet affyret.

»Vi har ikke nogen meldinger om tilskadekomne,« forklarer vagtchefen.