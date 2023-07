Der har fredag formiddag været en 'hændelse' i Københavns Lufthavn, som omhandler et fly fra Air Canada.

Det fortæller pressevagten hos lufthavnen, Julie Boll, til B.T.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef hos Københavns Politi Henrik Svejstrup, at man også har været til stede:

»Vi er ude til en såkaldt standby 1 i forbindelse med røg i kabinen. Passagerne er stille og roligt ved at forlade flyet,« siger han.

Til B.T. bekræfter Julie Boll, at 'der har været en hændelse om bord på et fly' fra Air Canada.

»Det har ført til, at de har været nødt til at lande anderledes derude, end de ellers ville have gjort,« forklarer hun.

»Men selve landingen er foregået normalt, og der er ikke nogen tilskadekomst.«

»Hændelsen gør, at de melder ind til os, at de er nødt til at lande anderledes. Det kan være, at det foregår på en anden bane. Selve landingen er sket helt normalt, så det er kun meldingen, de giver ind hos os, der gør, at der ligesom er nogle andre ting, der træder i kraft her,« uddyber hun.

Videre forklarer pressevagten hos Københavns Lufthavn, at passagererne er blevet kørt samlet til et sted, hvor kaptajnen vil briefe dem og 'fortælle dem, hvad der er sket'.

»Der har været politi og brandvæsen herude også helt rutinemæssigt,« siger Julie Boll.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 09.20.

»Det har ikke umiddelbart haft nogen indflydelse på trafikafviklingen i lufthavnen i øvrigt,« siger pressevagten.