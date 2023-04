Da politiet søndag eftermiddag modtog en anmeldelse om en bil i brand i Vestbyen i Vejle, rykkede man straks ud sammen med brandvæsnet.

Hurtigt kom brandvæsnet flammerne til livs. Men det betyder ikke, at arbejdet på stedet er afsluttet.

Til B.T. fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen, at anmeldelsen landede klokken 16.16 og drejede sig om ild i et køretøj på Vesterbrogade.

»Vi efterforsker nu sagen som forsætlig brandstiftelse – altså, at der er nogen, der har gjort det bevidst.«

Vagtchefen uddyber, at ingen er kommet til skade i forbindelse med bilbranden. Og at der i øvrigt ikke var fare for, at flammerne skulle sprede sig.

»Området er nu afspærret, fordi vi er i færd med at lede efter spor, der kan føre os til eventuelle gerningsmænd,« siger Jesper Brian Jensen.

Det er uvist, hvor længe politiet kommer til at arbejde på stedet.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller der hvor du plejer at høre podcast.