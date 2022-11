Lyt til artiklen

Fyns Politi rykkede søndag aften ud til en adresse, hvor de havde mistanke om alvorlige husspektakler.

Faktisk regnede politiet med, at der var personer i reel fare, hvorfor patruljen kørte med fuld udrykning til adressen. Det viste sig dog, at der slet ikke var tale om vold i hjemmet, men gaming.

Det forklarer vagtchef Henrik Strauss til B.T.

»Vi ved ikke, hvad han spillede, men da han tabte, var han blevet så rasende, at naboen troede, at den var helt gal.«

»Vedkommende gjorde selvfølgelig det helt rigtige og anmeldte det til politiet. Da vi kom derud og konstatede, at det handlede om en 15-årig dreng og et computerspil, fik vi os en snak om at tabe og vinde med samme sind,« afslutter Henrik Strauss grinende.