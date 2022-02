Tre unge mænd i 20erne nægter sig skyldige i skuddrabet på en 25-årig mand ved Søhøjen i Tilst for to år siden. Alligevel planlagde de alle at flygte til udlandet i tiden efter.

En til Sverige, en anden til Berlin og den sidste til Amsterdam. Det vender vi tilbage til.

Det kom fredag frem i Retten i Aarhus, da en 29-årig etnisk dansk mand med mørkebrunt hår, sort rullekrave og blå cowboybukser afgav sin forklaring som nummer to i rækken.

Han er sammen med de to andre dansk-somaliske mænd på henholdsvis 24 og 25 år tiltalt for at stå bag drabet på en mand 27. februar 2020 kort før midnat ved Søhøjen i Tilst.

De tre mænd er tiltalt for flere forhold: Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted i forbindelse med drabet

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab i tiden efter den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

Et drab, som anklagemyndigheden mener bunder i hævn for et drabsforsøg tre uger tidligere.

Det motiv nægter de alle.

Den 29-årige og den 24-årige fortæller dog begge, at det svirrede med rygter om, at drabet på den 25-årige skulle være et hævndrab begået af lillebroen til manden, som tre uger tidligere blev forsøgt dræbt.

Lillebroren er den 25-årige mand, der er tiltalt i denne dag.

Netop derfor måtte de også selv tage deres forholdsregler efter drabet, selvom de nægter at stå bag.

De frygtede nemlig, at især lillebroren ville komme til skade.

»Når der florerer sådan nogle rygter, så ligger det naturligt, at han bliver nervøs,« lød det fra den 29-årige, da han blev spurgt ind til, hvorfor han hjalp den 25-årige til Sverige efter drabet, når de nægter at stå bag det:

»Hvis han fik det på afstand, kunne det måske være, at det blev kørt lidt ned,« lød det videre fra ham.

Samtidig hørte vi torsdag, at den tiltalte 24-årige også tog tre-fire dage til Berlin for at komme på afstand af hændelsen, fordi det gjorde ham paranoid.

Og fredag kom det ligeledes frem, at den 29-årige også planlagde at tage til Amsterdam. Det kom frem under en afspilning af en telefonsamtale, som politiet har aflyttet.

»Jeg ved ikke, om vi skal komme over til dig eller bare tage Amsterdam,« lyder det i en samtale mellem den 25-årige, der er flygtet til Sverige, og den 29-årige.

»Jeg vil anbefale Amsterdam,« svarer den 25-årige.

Den 29-årige ser dog intet suspekt i dette. På daværende tidspunkt var han nemlig sygemeldt fra sit arbejde med en brækket hånd og kunne derfor gøre, som han ville.

»Jeg ser ikke noget suspekt i, at jeg vil tage til udlandet. Du skal have i mente, at jeg intet arbejde havde her, så hvis jeg vil på weekendtur, så gjorde jeg det,« lød den 29-årige, der under hele sin forklaring virkede svært irriteret over anklagerens mange spørgsmål.

Den 29-årige endte dog ikke med at tage af sted modsat de to andre. I stedet blev han i Danmark og forsøgte at mane rygterne mod sin 25-årige ven i jorden. De er opvokset sammen i Gellerup i det vestlige Aarhus.

Det gav igen anledning til, at anklagemyndigheden måtte afspille en aflytning i retslokalet fra den 29-årige mobiltelefon. Heraf frem fremgik det, at nogle skulle lokkes i baghold.

»Det handler om, at jeg skal mægle for 'M' (den 25-årige, red.),« lød det fra den 29-årige, der holdt fast i, at det var en del af processen, da rygterne skulle manes i jorden.

»Dem, der vil 'M' noget ondt, skulle jeg have snakket med. Den måde, det skulle ske på, var ved, at de skulle lokkes til mig, og det er det, som der bliver snakket om her,« lød det fra den 29-årige, mens specialanklager Jesper Rubow hentydede til, om det ikke i stedet handlede om, at de var ved at planlægge flere hævndrab.

Det er den 25-årige og den 29-årige nemlig også tiltalt for at have planlagt i tiden efter drabet på den 25-årige ved Søhøjen i Tilst.

Sådan forholder de tiltalte sig: Den 25-årige: Nægter sig skyldig i alle forhold.

Nægter sig skyldig i alle forhold. Den 29-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet.

Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet. Den 24-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet. Han erkender forholdene om besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer.

»Det var slet ikke det, som samtalen drejede sig om,« lød det fra den 29-årige.

Den 29-årige er også tiltalt for at have opbevaret flere våben. Det erkender han, men nægter, at våbnene er blevet opbevaret som led i drab eller efterfølgende drabsforsøg.

Desuden er han tiltalt for at have solgt mindst 97,5 gram kokain samt besiddet 75 gram, som han forsøgte at videresælge.

Dette forhold erkender han delvis.

Han erkender, at han passede den 24-åriges narkotelefon i de tre-fire dage, hvor han var i Berlin, men han bestrider at have haft stofferne på sig.

Der er afsat 17 retsdage til nævningesagen mod de tre mænd.

Mandag 21. februar skal den sidste af de tiltalte afgive forklaring.