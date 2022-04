Rygter om, at der har været et knivstik under Fredagsrock i Tivoli florerer overalt på det sociale medie TikTok.

'Alt gik godt, indtil folk begyndte at tage knive frem', 'fed koncert, indtil der var en, der tog en kniv frem' og 'kvordan kan det være, at alle i Danmark var til Fredagsrock med Icekiid og laver tiktoks omring macheter og knive, men ingen så noget?'

Sådan lyder teksterne til nogle af de videoer, der lige nu bliver delt på mediet. Men problemet er bare, at der ikke er nogle knivofre, der har kontaktet politiet.

Vagtchef ved Københavns Politi Jess Voldager fortalte lørdag, at man 23.28 – hen mod slutningen af koncerten – havde fået en anmeldelse om et slagsmål, hvor der blev råbt 'kniv'.

»Vi er derfor meget interesseret i at høre fra en forurettet, hvis der er nogen,« siger Jess Voldager og fortsætter:

»Der mangler en anmeldelse med hold i, før vi for alvor kan komme videre i sagen.«

Lørdag talte B.T. også med Tivolis pressechef Torben Plank.

»Vi har hørt om det, men vi har ikke set det,« sagde han.

Der blev under koncerten fredag ikke anholdt nogen personer.