Forretningsmanden og entreprenør er idømt to måneders betinget fængsel og samfundstjeneste.

To måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Det er dommen, der fredag er afsagt ved Retten i Hjørring mod to mænd, der var tiltalt for at have raseret to fredede klitområder på Sønderstrand i Skagen.

Det var natten til 26. oktober 2019, at en 18 ton tung gummiged kørte rundt i de fredede klitområder.

Frederikshavn Kommune meldte sagen til politiet, der indledte efterforskning af sagen.

Der var efter politiets vurdering fjernet mellem en til halvanden meter af toppen af klitterne.

Politiet indhentede blandt andet teleoplysninger, som pegede på den 39-årige entreprenør, hvis telefon havde været aktiv på det pågældende sted.

Desuden viste overvågningsbilleder fra en lokal tankstation, at gummigeden blev tanket op, før den kørte ind over klitterne og jævnede sandet.

Entreprenøren erkendte i retten, at han havde forbrudt sig mod naturbeskyttelsesloven. Men han mente ikke, at der var tale om groft hærværk.

Han hævdede, at han var blevet bestilt til at udføre arbejdet af forretningsmanden Hans Andersen, der har en sommerbolig med udsigt over stranden.

Entreprenøren sagde, at han havde modtaget 10.000 kroner i kontanter fra erhvervsmanden for at "skubbe lidt sand".

Hans Andersen var til stede om natten og gav anvisninger om, hvor han skulle fjerne sandet, hævdede entreprenøren.

Denne udlægning blev kategorisk afvist af Hans Andersen.

Han hævdede i retten, at entreprenøren handlede på egen hånd. Hans Andersen sagde dog, at han havde fortalt sin ærlige mening om klitterne, som efter hans mening var unaturligt høje og resultatet af kommunens sandfordring.

- Da vi købte huset i 2010, var der stort set ingen klitter. Der er ingen tvivl om, at jeg har fortalt rigtig meget.

- Hvis jeg ikke havde mødtes med ham, så var den her hændelse ikke sket. Det kan være, jeg har sået et frø ved at mødes med ham, sagde Hans Andersen.

