Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Cobraen i Tivoli Friheden kommer aldrig til at køre igen.

Som følge af ulykken, der torsdag kostede en 14-årig pige livet, lukker rutsjebanen nu permanent, oplyser direktør Henrik Ragborg Olesen til TV 2.

En oplysning, der også bekræftes af flere bestyrelsesmedlemmer i Tivoli Friheden.

Til Århus Stiftstidende fortæller Hans N. Hansen, der også sidder i ejerkredsen:

»Der er ingen tvivl om, at den forlystelse bliver lukket og revet ned. Vi skrotter Cobraen.«

Han er såvel som mange andre rystede over ulykken, der indtraf over middag torsdag.

Her blev hele forlystelsesparken rømmet, efter det stod klart, at flere var kommet til skade, da en sæderække havde revet sig løs fra resten af vognen i rutsjebanen.

Ikke længe efter fastslog Østjyllands Politi, at en 14-årig pige havde mistet livet.

Det er usikkert, om Cobraen nogensinde kommer til at køre igen. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd Vis mere Det er usikkert, om Cobraen nogensinde kommer til at køre igen. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Samtidig var flere andre kommet til skade. Heriblandt en 13-årig dreng, der havde pådraget sig kvæstelser på sin ene hånd.

I kølvandet på ulykken indledte Østjyllands Politi en massiv efterforskning. Og den er fortsat i gang.

Det er derfor endnu for tidligt at sige noget om årsagen til den fatale ulykke.

En ulykke, der ikke er den første af sin slags.

Tilbage i 2008 blev fire unge mennesker kvæstet, da en række sæder ligeledes løsrev sig under en tur i rutsjebanen.

Den dengang splinternye rutsjebane havde kun været åben i knap halvanden uge, da ulykken fandt sted.

Dengang valgte man at lukke rutsjebanen i lige under et år, mens man arbejdede på at forbedre sikkerheden.

Da den atter åbnede i maj 2009, blev den omtalt som »den sikreste rutsjebane i verden«, fordi den havde gennemgået så mange undersøgelser og sikkerhedstjek.

Cobraen fotograferet i kølvandet på ulykken 14. juli 2022. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd Vis mere Cobraen fotograferet i kølvandet på ulykken 14. juli 2022. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Men nu er det altså slut. Cobraen har kørt sin sidste tur.

»Efter ulykken i 2008 – og nu i 2022 – er der ikke længere tillid til, at forlystelsen kan blive sikker nok til at være en del af Tivoli Frihedens fremtid,« siger Tivoli Frihedens direktør, Henrik Ragborg Olesen, i en meddelelse.