Han har stået for den centrale del af den russiske hær af Ukraine.

Men nu forlyder det, at han ikke længere er ønsket af Vladimir Putin og er blevet fjernet fra sin post. Det sker bare få måneder efter, at Putin kaldte ham en helt.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i en opdatering.

Den officielle melding fra Rusland lyder ellers på, at han er på en tre ugers ferie midt i en krig, men informationerne peger på, at han ikke har været i spidsen siden slutningen af oktober.

»Den 3. november 2022 blev generalmajor Alexander Linkov angiveligt udnævnt til fungerende chef for Ruslands centrale militærdistrikt. Linkov erstatter generaloberst Alexander Lapin, der angiveligt blev fjernet fra embedet i slutningen af oktober 2022,« skriver de og fortsætter:

»Lapin er blevet bredt kritiseret for dårlig præstation på slagmarken i Ukraine af både den tjetjenske leder Ramzan Kadyrov og Wagner-chefen Jevgenij Prigozjin.«

Kadyrov, leder af Tjetjenien, kaldte generalen 'talentløs' og foreslog, at han skulle degraderes og derefter sendes til frontlinjerne.

Kritikken af ​​Lapins optræden eksploderede til offentligheden i begyndelsen af ​​oktober, efter at russiske styrker under hans kommando blev tvunget til at trække sig tilbage fra Lyman, en strategisk vigtig by i det østlige Ukraine.

Lapin, som blev udnævnt til 'Ruslands Helt' af Putin for blot fire måneder siden, er den fjerde øverste chef, der har lidt denne skæbne, siden invasionen begyndte.