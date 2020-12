Anklagemyndigheden har onsdag rejst tiltale for spionage mod en russisk statsborger, der bor i Danmark.

Den tiltalte har været varetægtsfængslet siden juli.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse onsdag.

»Den tiltalte, som har været varetægtsfængslet siden primo juli 2020, er mistænkt for mod betaling at have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste,« lyder det.

Anklagemyndigheden oplyser, at man under sagen vil nedlægge påstand om, at den pågældende idømmes fængselsstraf og udvises af Danmark.

Straffesagen forventes at blive gennemført for lukkede døre.

»Anklagemyndigheden og Politiets Efterretningstjeneste har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer,« oplyses det.

Sagen udspringer af en større efterforskning i Politiets Efterretningstjeneste.

Den russiske statsborger er for spionage efter straffelovens paragraf 108, stk. 1. Hvis vedkommende dømmes skyldig, kan det give en straf på op til seks års fængsel.