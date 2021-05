Domsmandsret i Aalborg finder russisk statsborger skyldig i spionage mod nordjysk teknologivirksomhed og DTU.

En herboende russisk statsborger er mandag idømt tre års fængsel ved Retten i Aalborg.

Han er fundet skyldig i at have spioneret mod en nordjysk teknologivirksomhed og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Det skal være sket over en årrække.

Oplysningerne er efterfølgende blevet udleveret til en russisk efterretningstjeneste mod betaling.

Sagen har været ført bag lukkede døre, og derfor har detaljerne om sagen været meget sparsomme.

- Bevisførelsen er foregået bag lukkede døre. Det betyder, at jeg ikke kan gengive den specifikke baggrund for resultatet.

- Men jeg kan sige, at der er tale om en enig domsmandsret, siger retsformand Helle Dietz, da hun oplæser dommens konklusion.

Manden har nægtet sig skyldig. Han er ikke til stede ved domsafsigelsen.

Hans advokat, Michael Juul Eriksen, oplyser efter en kortvarig telefonsamtale med sin klient, at dommen ankes til frifindelse.

Den russiske mand har siddet varetægtsfængslet siden juli 2020.

Udover fængsel er han idømt udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Sagen kom til offentlighedens kendskab 9. december sidste år.

Anklagemyndigheden udsendte en kortfattet pressemeddelelse om anholdelsen af manden fem måneder forinden.

Samme dag kom det frem, at den anklagede mand havde været ansat hos Aalborg-virksomheden SerEnergy A/S.

Virksomheden udvikler blandt andet brændselsceller, der kan omdanne brint til grøn strøm.

SerEnergy har bekræftet, at manden har været ansat i den nordjyske teknologivirksomhed et års tid.

- Det er chokerende, at en tidligere ansat bliver tiltalt i en så alvorlig sag, og at vores virksomhed kan have været offer for organiseret spionage, hed det dengang i en udtalelse på virksomhedens hjemmeside.

Det er ikke første gang, at der er blevet afsløret russisk efterretningsvirksomhed på dansk jord.

I 2012 blev en finsk professor fra Københavns Universitet dømt for at give den russiske efterretningstjeneste FSB oplysninger.

Dels gav professoren russerne sikkerhedspolitiske vurderinger, og dels gav han dem navne på de af sine statskundskabsstuderende, som han vurderede, at russerne kunne have held til at rekruttere.

Den finske professor blev idømt fem måneders fængsel.

