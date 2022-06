Lyt til artiklen

En russisk sømand fra et russisk skib faldt lørdag aften over bord.

Det russiske tankskib sejlede ud for Skagen Havn og måtte vende om, da man opdagede det.

Det fortæller Thomas Ottesen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi til B.T.

»Det skete i går lørdag omkring klokken 21. Et russisk skib mangler et besætningsmedlem, da man har mistanke om at der er en, som er faldet over bord.«

»Man har igangsat en søredning. Vi får sejler en del både derud og Forsvaret er også inde over med helikopter. 22.25 finder man den russiske sømand i vandet.«

Både fra redningsstationerne i Sæby, Skagen, Hirtshals og Østerby på Læsø blev sendt til området for at deltage i eftersøgningen.

Der er tale om en russisk mand i 50'erne og han blev bjærget og fløjet til sygehuset.

Vagtchefen oplyser, at manden senere er død af skader.

Lige nu foregår der afhøring af de resterende besætningsmedlemmer med en tolk, men der er intet der tyder på, at det var mistænkeligt.

B.T. følger sagen.