I juli meldte et russisk fragtskib, at et besætningsmedlem manglede. Flere uger senere blev han fundet død.

En hundelufter fandt tidligt om morgenen den 8. august en død mand i strandkanten ved Bøtø på Falster.

Den afdødes identitet har været uvis, men tirsdag er det lykkedes det lokale politi i samarbejde med udenlandske myndigheder at finde ud af, hvem han var.

Det skriver Folketidende.

Det var en russisk sømand, som i juli var faldet over bord for siden at skylle i land på den danske strand.

Sømanden arbejdede på et russisk indregistreret fragtskib, men den 23. juli gav skibet besked til danske myndigheder om, at det manglede en mand.

På det tidspunkt var skibet ud for Bornholm på vej mod Riga i Letland, men ingen om bord havde tilsyneladende set manden, siden skibet var sejlet fra Langeland den foregående aften.

En større eftersøgning blev sat i gang til søs. Foruden danske redningshelikoptere deltog også militærfly fra Tyskland og Sverige, ligesom civile skibe blev bedt om at holde udkig efter den forsvundne sømand.

Men det var uden held, og eftersøgningen blev senere indstillet.

To uger senere blev han fundet i strandkanten ved Bøtø, og der er ifølge politiet ikke noget, der tyder på, at manden skulle have været udsat for en forbrydelse.

- Både ligsyn og efterfølgende obduktion tyder ikke på, at manden har været udsat for noget kriminelt, oplyser lokalpolitiet i Nykøbing til Folketidende.

Manden blev identificeret ud fra sine fingeraftryk, skriver mediet.

/ritzau/