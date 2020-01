19. december sidste år blev ubåds-morderen Peter Madsen angiveligt gift i Herstedvester Fængsel med den russiske kvinde Jenny Curpen, der er bosat i Finland.

Det oplyser hun selv til B.T., ligesom det også fremgår af hendes sociale medier.

B.T. har forgæves forsøgt at få Peter Madsens advokat, Betina Hald Engmark, til også at bekræfte oplysningerne, men flere kilder tæt på Peter Madsen oplyser uafhængigt af hinanden til B.T., at Jenny Curpen og Peter Madsen blev gift 19. december 2019.

Ifølge B.T.s oplysninger skulle de to have haft kontakt til hinanden i adskillige måneder.

Jeg besøger ham ikke for at belønne ham Peter Madsens veninde

Jenny Curpen angiver på sine sociale medier at stamme fra Moskva i Rusland, hvor hun har markeret sig som politisk aktivist og har blandt andet for godt et år siden publiceret et længere indlæg i et russisksproget magasin, hvor hun skitserede sine ideer til et kommende kunstprojekt om netop Peter Madsen.

Projektet skulle angiveligt gøre op med, hvordan den feministiske mainstream i samfundet stemplede især kvinder, som fortsat ville have kontakt med kvindemorderen i fængslet.

Besøgte Refshaleøen

Den russiske kvinde poserer på sin Facebook-side på flere billeder med sit lange sorte hår og brune øjne.

På billederne, som hun ikke ønsker, B.T. bringer, vises desuden et metalskilt fra indgangen til fængslets besøgsrum nr. 2 samt en gulbrun kuvert med fængslets postadresse delvist synlig, mens hun på sin Instagram-profil har talrige billeder fra en tur til Danmark, hvor hun besøger Refshaleøen og det område, hvor Peter Madsen havde sit værksted.

I august 2018 vakte det stor opsigt, da B.T. kunne afsløre, at kvindemorderen fra sit daværende opholdssted i Storstrøms Fængsel på Falster søgte pennevenner. Det skete via hans Facebook-profil, hvor han i et engelsksproget opslag lovede at svare alle, der skrev til ham.

Opslaget kom mindre end et år efter, at han i sin hjemmebyggede ubåd havde sexmishandlet, dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall under sejlads i Øresund 10. marts 2017.

Under sin varetægtsfængsling blev Peter Madsen skilt fra sin kone, som han blev gift med i november 2011 på Københavns Rådhus. Parret levede i et åbent ægteskab og fik ikke børn.

Vil være Madsens dronning

Også en lang række af Peter Madsens andre venner og nære kontaktpersoner vendte ham ryggen som følge af drabet på Kim Wall. Hans søgen efter nye bekendtskaber fra fængselscellen var dog tilsyneladende ikke helt forgæves.

Ved ankesagen i Østre Landsret af hans livstidsdom (som i øvrigt blev stadfæstet) sad en trofast kvinde-trio bag ham og smilede varmt til ham, når han gik ind og ud fra retslokalet.

Den ene af dem var en spinkel kvinde, der havde måttet give afkald på sit job som fængselsbetjent i Vestre Fængsel, fordi hun havde udviklet varme følelser for kvindemorderen under hans varetægtsfængsling i Vestre Fængsel.

En anden var den 48-årige 'Sofie', som senere har fortalt i B.T. om sin fortsatte kontakt med Peter Madsen, selv om han nu er bag tremmer for at have dræbt Kim Wall.

»Jeg besøger ham ikke for at belønne ham. Jeg besøger ham af egoistiske årsager. For min egen skyld. Han er interessant, og han ved en masse. Rent menneskeligt er han virkelig spændende,« lød det i oktober 2018 blandt andet fra 'Sofie', der understregede, at hun ikke havde nogen seksuel relation til Peter Madsen, men blot satte pris på hans selskab.

Desuden er det også blevet kendt, at i hvert fald to 18-årige piger – heriblandt den terrordømte Kundby-pige – har brevvekslet lidenskabeligt med Peter Madsen i Herstedvester.

Personer tæt på Peter Madsen fortæller til B.T., at Jenny Curpen har lagt vægt på, at hun skal være 'Dronningen', så han ikke skal have så meget kontakt til andre kvinder.

Og netop Peter Madsens og andre livstidsdømte fangers kontakt til folk uden for fængslets mure har tidligere været op til debat. i 2019 foreslog Dansk Folkeparti, at livstidsdømte fanger som Peter Madsen skal have begrænsede relationer til folk uden for fængslet, som de først har lært at kende efter deres dom.

Forslaget blev imidlertid aldrig vedtaget, da 55 stemte imod, mens kun 53 stemte for.