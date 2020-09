I tæt tåge stødte et russisk krigsskib onsdag formiddag sammen med fragtskib i Øresund

En russisk fregat og et 145 meter langt fragtskib er onsdag formiddag kollideret i Øresund.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Hos Forsvarets Operationscenter fortæller vagthavende officer Klaus Thing Rasmussen, at der er tale om fragtskibet "Ice Rose", som er indregistreret i Majuro på Marshalløerne.

Det fremgår af hjemmesiden vesselfinder.com, at skibet var på vej fra Sankt Petersborg i Rusland mod Göteborg i Sverige.

- Klokken 10 får vi en melding om, at et civilt skib er kollideret med et russisk krigsskib lige syd for Drogden. Skibene er gået til anker, og vi har været i kontakt med "Ice Rose", som siger, at der ikke er tegn på vandindtrængning, siger Klaus Thing Rasmussen.

Søværnets patruljefartøj "Najaden" er i området, hvor det observerer situationen.

Klaus Thing Rasmussen fortæller, at "Ice Rose" foreløbig er tilbageholdt.

- Men vi har ingen sanktionsmuligheder over for det russiske krigsskib, da det er russisk territorium, siger Klaus Thing Rasmussen.

Ud over "Najaden" er et observationsfartøj fra den svenske søredningstjeneste også til stede i området. Kollisionen er dog sket i dansk farvand, og derfor er det de danske myndigheder, som leder indsatsen.

Hvad der var årsag til kollisionen, er endnu uklart. Det samme var udsynet over Øresund også i de tidlige timer onsdag på grund af en tæt tåge. Men om det har haft betydning, er altså endnu uvist.

Klaus Thing Rasmussen fortæller, at de foreløbige oplysninger tyder på, at skibene har sejlet i samme retning, da de stødte sammen.

Ifølge netmediet Søfart sejlede det russiske krigsskib trods den tætte tåge med slukket AIS, som er et radiosystem til automatisk identifikation.

/ritzau/