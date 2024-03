En kvinde i Nordjylland noterede et registreringsnummer på et mistænkeligt køretøj. Det satte gang i en efterforskning som ledte til tre anholdte rumænske mænd. De er sigtet for at stjæle gps-udstyr fra 23 landmænd. (Arkivfoto). Foto: Sergei Gapon/Ritzau Scanpix