Lommetyv troede kortvarigt, at hun havde succes med at stjæle pung, men en butiksvagt skulle komme i vejen.

30 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i 4 år.

Det var, hvad en rumænsk kvinde mandag eftermiddag fik, da hun i Retten i Aarhus modtog en straksdom for lommetyveri.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politikredsen skriver videre i sin døgnrapport, at tyveriet blev begået søndag, da et ægtepar i 70erne var på tur i indkøbscentret Bruuns Galleri i Aarhus.

Her gik de ind i en elevator for at tage den et par etager op. Inden dørene lukkede, kom en kvinde snublende ind i elevatoren.

Den 75-årige mand var hurtig til at hjælpe den fremmede kvinde op på benene igen. Men da elevatoren begyndte at køre opad, syntes mandens kone, at det virkede mistænkeligt.

Efter konens ordre begyndte manden at tjekke lommerne for sin pung. Men de måtte indse, at den var væk.

Da den rumænske kvinde så, at parret var i gang med at lede efter pungen, prøvede hun med det samme at overbevise dem om sin uskyld ved at fremvise både pose og hænder.

Da elevatorens døre åbnede igen, blev kvinden mødt af en butiksvagt. Han blev hurtigt gjort opmærksom på den forsvundne pung, og han mistænkte med det samme kvinden.

Efter kvinden frivilligt valgte at vise sin pose frem til vagten, lagde han mærke til en mistænkelig trøje, der var bundet om kvindens arm. Efter en hurtig undersøgelse af trøjen fandt han den forsvundne pung.

Butiksvagten tilbageholdt den 36-årige rumænske kvinde, og efter kort tid kom politiet for at anholde hende.

Kvinden erkendte i et grundlovsforhør, at hun havde stjålet pungen, hvorefter hun modtog sin dom.

/ritzau/