Tirsdag fik Østjyllands Politi en henvendelse fra politiet i Rumænien.

De oplyste, at der på en adresse i det nordlige Aarhus skulle opholde sig en rumænsk kvinde, der var på stedet mod sin vilje.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Derfor kørte en patrulje ud på den pågældende adresse, hvor der befandt sig to rumænske kvinder, begge 32 år, og en 36-årig rumænsk mand.



Den ene kvinde oplyste, at hun blot var nabo og på besøg i lejligheden, og hun blev bedt om at forlade stedet.

Den anden kvinde forklarede derimod, at hun arbejdede som prostitueret i lejligheden, og at hun betalte halvdelen af det, hun tjente, til den 36-årige mand.

Manden oplyste til gengæld, at hun var hans kæreste, men at hun var blevet sur på ham.



Betjentene ransagede lejligheden og fandt flere indikationer på, at lejligheden muligvis blev brugt til prostitution.

Den tilbageværende kvinde og den 36-årige mand blev herefter anholdt og kørt med på politistationen med henblik på at få afklaret de nærmere omstændigheder i sagen.



Kvinden blev løsladt efter endt afhøring, mens den 36-årige mand blev sigtet for rufferi ved at have tjent penge på kvindes prostitution.