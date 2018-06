En 22-årig rumænsk kvinde er i dag blevet varetægtsfængslet i forbindelse med sagen om det døde spædbarn, som Københavns Vestegns Politi fandt nedgravet i Glostrup den 16. oktober 2017.

Kvinden er varetægtsfængslet indtil den 19. juli og er sigtet for 'i perioden fra den 12. september 2017 til den 28. september 2017 af nød, af frygt for vanære eller under påvirkning af en ved fødslen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed at have dræbt sit barn under eller straks efter fødslen, samt for at krænke gravfreden eller at have gjort sig skyldig i usømmelig behandling af lig'.

Sådan skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 22-årige kvinde har siden maj været efterlyst internationalt. I den forbindelse er hun blevet anholdt i hjemlandet Rumænien, hvorefter hun er blevet udleveret til Danmark. Her ankom hun mandag formiddag.

'Vi ser først og fremmest dette som en tragisk sag, hvor vi nu forhåbentlig kan få bragt endelig klarhed over hvad der skete,' siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

Det vides ikke, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.