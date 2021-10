Dyr aids-medicin var forklaringen, da en 40-årig rumænsk mand ved Retten i Aalborg var tiltalt for at have begået seks tyverier primært i Aalborg.

Det oplyser Jacob Christensen, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

»Han manglede penge. Han forklarede i retten, at han har aids, og at medicinen er rimelig dyr, og at man i Rumænien ikke kan få arbejde, når man har aids. Om det så er rigtigt, ved jeg ikke,« siger anklageren.

Den 40-årige mand var tiltalt for at have begået i alt seks tyverier – fem i Aalborg og et i Ikast.

Her har han stjålet mærkevarer fra stormagasiner med henblik på at sælge tyvekosterne videre. Det var særligt tøj og parfume, som manden har snuppet med lidt for lange fingre. I alt har han stjålet for omkring 70.000 kroner.

»Det er meget bevidst, det han er gået efter. Så det har haft en form for professionel karakter,« konstaterer Jacob Christensen.

Rumæneren forklarede i retten, at han har begået tyverierne sammen med andre, men han nægtede at sætte navn på de medsammensvorne.

Den tiltalte tilstod alle seks tyverier, som resulterede i en dom på tre måneders ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

»Han modtog dommen og protesterede ikke mod udvisningen, og det er faktisk lidt usædvanligt,« siger Jacob Christensen.

Den nu dømte rumæner skal afsone den første del af sin straf i Danmark, inden han bliver sendt til sit hjemland.