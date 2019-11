Rumæner idømt et år og otte måneders ubetinget fængsel efter at have påkørt cyklist, der døde af kvæstelserne.

En 36-årig rumænsk statsborger er blevet idømt et år og otte måneders ubetinget fængsel og udvisning af Danmark for uagtsomt manddrab.

Det er blevet besluttet ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg.

I august på Sydals påkørte han en 47-årig kvindelig cyklist, der efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Med udvisningen af Danmark følger et indrejseforbud på 12 år.

Manden er desuden dømt for at være påvirket af spiritus ved hændelsen, ligesom han også førte køretøjet, selv om han var frakendt retten til at køre bil.

Den 36-årige blev sendt direkte til afsoning efter dommen.

Han ankede ikke dommen på stedet, men udbad sig i stedet betænkningstid på 14 dage.

/ritzau/