Over 30 iPhones.

Så mange telefoner mistænkes en 36-årig rumænsk statsborger for at have hugget fra festende mennesker i Jomfru Ane Gades natteliv.

Men natten til søndag gik den ikke længere. Her blev manden anholdt på en adresse i Nørresundby, efter politiet har efterforsket de mange telefontyverier.

»I hver af de to seneste weekender er der blevet anmeldt omkring 15 tyverier af iPhones. Det er ret usædvanligt. Vi har efterforsket os frem til ham, og han er nu anholdt og sigtet for tyveri,« siger Ulf Munch Sørensen, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Han fortæller desuden, at anholdelsen skete uden dramatik.

På adressen fandt politiet fem iPhones, som var blevet stjålet natten til søndag. De er nu leveret tilbage til de rette ejermænd. De øvrige telefoner, som rumæneren mistænkes for at have stjålet, er ikke lokaliseret af politiet.

Den 36-årige rumæner er kendt af politiet i forvejen. Han er tidligere dømt for lignende kriminalitet i Danmark, hvilket også gav ham et indrejseforbud på seks år, som udløb i 2020.

Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg søndag klokken 12.

Men arbejdet er endnu ikke slut for politiets efterforskere.

»Vi skal have fundet ud af, hvor organiseret og hvor omfattende, det er,« slutter Ulf Munch Sørensen.