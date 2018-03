OPDATERET: Klokken 20.50 melder politiet, at de er færdige ved området og har åbnet op for offentligheden igen.

Politiet er mandag aften til stede ved Københavns Universitets natur- og biovidenskabelige fakultet på Frederiksberg.

Her er Rullemarie tilkaldt for at fjerne et eksplosivt stof, der har været opbevaret i et laboratorium på universitetet. Det bekræfter Københavns Politi over for BT.

»Jeg kan bekræfte, at vi er ude for at få stoffet fjernet, båret ud og kørt væk,« siger vagtchef Carsten Reenberg.

Han tilføjer, at det er helt normal procedure, når der er tale om eksplosiver.

Ifølge Carsten Reenberg vil indsatsen vare op til et par timer. Der vil derfor være afspærringer rundt om universitetets område, der ligger ved Thorvaldsensvej og Bülowsvej.

Ifølge BTs fotograf på stedet er politiet særdeles talstærkt til stede i området.

Klokken 20.50 meldte Københavns Politi på Twitter, at de var færdige på stedet.

Vi er færdige på stedet og alle forladt stedet #politidk https://t.co/HIHxRjPxwF — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 12. marts 2018

»Vi har fjernet den væske, der lå og åbnet området op igen. Det var en to liters trykflaske, hvor der var noget væske i, som havde dannet bundfald. Det er nu kørt til bortsprængning,« siger Carsten Reenberg, der er vagthavende ved Københavns Politi.

Området omkring universitetet var spærret fra klokken 17.05 til klokken 20.30.