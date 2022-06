Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var det store politiopbud tidligere i dag på Stegshavevej i Ringe.

For kort før middag får man en anmeldelse om, at nogen muligvis har fundet en bombe i en container.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi til B.T.

»11.30 får vi en anmeldelse om, at nogen havde fundet en bombelignende genstand i deres container. De sendte os billeder af den, og ud fra dem kunne vi ikke afvise, at det kunne være en bombe.«

Genstanden havde nemlig både flere ledninger og mærker fra Hjemmeværnet.

Derfor kører politiet derud og tilkalder Rullemarie.

Rullemarie ender med at 'skyde' genstanden, hvor man så finder ud af, at det ikke var en bombe.

»Det viser sig at være en bombeattrap. Vi tror, at det er en tanketorsk, hvor det er nogen, som har brugt den til en øvelse og skulle skille sig af med den bagefter, hvor de så bare ikke tænkt over, at nogen kunne finde den i containeren og blive forskrækket,« siger vagtchefen.

B.T. følger sagen.