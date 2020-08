En kvinde er kendt skyldig i groft bedrageri for en halv million kroner. Par og forsikringsselskab blev snydt.

En i dag 38-årig kvinde har groft bedraget både tre barnløse par og et forsikringsselskab. Og svindlen for omkring en halv million kroner koster kvinden et år og ni måneders fængsel.

Det har Retten i Roskilde fredag afgjort.

- Vi mener, at forbrydelsen har en sådan grovhed, at der ikke er grundlag for at gøre dele af straffen betinget, siger retsformand Poul Hald Andersen.

Derfor skal kvinden altså afsone straffen.

Sagen begyndte, efter at kvinden i foråret 2016 fik kontakt til de tre par over nettet og overbeviste dem om, at hun gerne ville være rugemor for dem.

De tre par kendte ikke til hinanden undervejs i forløbet, og de betalte hver især for samtlige udgifter, der var forbundet med blandt andet fertilitetsbehandlingen.

Mens hun fortalte et af parrene, at hun ikke blev gravid, fortalte hun et andet, at hun mistede barnet.

Hvad parrene ikke vidste af, var, at den i dag 38-årige kvinde blev gravid med tvillinger, som hun fødte i december 2016.

En faderskabstest har siden vist, at manden fra et af parrene er tvillingepigernes biologiske far.

Sagen har dog ikke handlet om forældremyndighed, men derimod om hvorvidt kvinden bedrog parrene ved at sige, at hun ville være rugemor, selv om det ikke var tilfældet.

Og desuden fik hun udbetalt beløb højere end det, der gik til eksempelvis fertilitetsbehandling.

Hvis hun kun havde bedraget et par, er det muligt, at hun ikke ville være blevet dømt, vurderer retsformanden.

- Men fordi forløbene med de tre par er kørt sideløbende, har man tilkendegivet, at der ikke er rent trav i det spil, man spiller, siger han.

Det er en enig domsmandsret, der fredag har kendt hende skyldig i forbrydelserne.

Tidligere har der ikke været lignende sager, og derfor er specialanklager Anja Liin meget tilfreds med afgørelsen.

Hun gik efter mindst to års fængsel, mens forsvareren mente, at rugemoren skulle idømmes maks. et halvt års betinget fængsel.

- Jeg er tilfreds med, at retten sender et signal om, hvad man synes om denne form for kriminalitet, siger Anja Liin.

Rugemoren har ikke ønsket at afgive forklaring under sagen, men hun har nægtet sig skyldig, og hun har på stedet anket dommen til Østre Landsret.

/ritzau/