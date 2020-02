Gennem de seneste par måneder har en række indbrud på Rudersdal Rådhus gentagne gange kostet kommunen deres bærbare computere.

Indtil videre har tyvekosterne ikke været at finde, men nu lader det til, at de stjålne computere er blevet spottet.

For på den serbiske hjemmeside Kupujem Prodajem, der er Serbiens førende online markedsplads for køb og salg af varer mellem privatpersoner på samme måde, som vi kender det fra eksempelvis Den Blå Avis, er en række computere blevet sat til salg.

På billeder fra en af sidens annoncer, kan det ses at teksten 'Rudersdal Kommune' og kommunens dertilhørende byvåben er indgraveret på fronten af en computer af mærket Lenovo Thinkpad T480.

Sådan ser en af annoncerne ud inde på den serbiske hjemmeside. Foto: Screenshot

Ifølge områdechef for borgerservice og digitalisering i Rudersdal Kommune, Signe Bockhahn Bjerregaard, tyder billederne da også på, at det rent faktisk er kommunens stjålne computere, som er blevet sat til salg.

»Rudersdals Kommunes logo er på computerne, så det er sandsynligt,« siger hun til B.T.

At de stjålne computere nu bliver forsøgt solgt på den serbiske hjemmeside, kommer da heller ikke som en overraskelse for områdechefen i Rudersdal Kommune.

»Når der systematisk stjæles computere i det antal, har vi godt haft mistanke om, at det var med videresalg for øje,« siger Signe Bockhahn Bjerregaard.

At computerne nu ser ud til at være dukket op på den serbiske hjemmeside, er dog noget som frustrerer områdechefen.

»Vi er naturligvis rigtig ærgerlige over det. Det betyder ekstra omkostninger for kommunen og gener for de medarbejdere, som pludselig står uden arbejdscomputer, og derved har svært ved at udføre deres arbejde.«

Gennem de seneste par måneders har kommunen været udsat for fem indbrud, hvor der er blevet stjålet i alt 59 computere fra Rudersdal Rådhus.

Borgerne i kommunen skal dog ikke være nervøse for, om der er personfølsomme data på computerne.

Her ses en af de computere, som figurerer i annoncerne på hjemmesiden. Rudersdal Kommunes navn og logo er indgraveret på fronten af computeren. Foto: Screenshot

For ifølge områdechefen indeholder de stjålne computere ikke personfølsomme data.

»Alle Rudersdal Kommunes computere er krypterede, og der må ikke ligge data på selve computeren, kun på kommunens sikrede netværksdrev, siger områdechef Signe Bockhahn Bjerregaard og tilføjer:

»Så Rudersdals borgere skal ikke være bekymrede for, om der ligger personfølsomme data på de stjålne computere, for det gør der ikke.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.