Royal Arena måtte lørdag aften evakueres. Evakueringen er afblæst igen.

Det var under prisuddelingen 'Guldtuben', at gæster i Royal Arena pludselig fik besked på at forlade arenaen. Det skete på direkte tv, da showet bliver sendt på TV 2 Zulu og Youtube.

»Det er opstået en kritisk situation. Alle skal forlade arenaen,« lød det pludselig under showet ifølge B.T.s mand på stedet, hvorefter de mange unge mennesker, der er til stede i arenaen straks løb ud.

Hovedstadens Beredskab bekræfter alarmen overfor B.T. og forklarer, at alarmen blev sat i gang af popcorn-maskine.

»Alarmen blev udløst på baggrund af nogle lidt for varme popcorn, der havde fået lidt for længe. Jeg er i tvivl om, hvorvidt der var ild i popcornene, eller om de bare røg,« siger vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab Brian Eriksson.

Ifølge B.T.'s mand på stedet blev evakueringen hurtigt afblæst, og gæsterne har fået lov til at komme ind i arenaen igen, hvor showet nu fortsætter.

Flere brugere har skrevet om evakueringen på Twitter. Blandt andet Tivolis pressechef Torben Plank skriver om episoden:

'Vi er netop blevet bedt om at gå tilbage til Royal Arena efter alle blev sendt på gade pga (situation) Professionelt håndteret af cool personale. Ros. Mange børn og unge blev angste.'