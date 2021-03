Flertal af dommere og nævninger stemmer for, at 28-årig også skal dømmes for et tredje drab.

Østre Landsret har fredag dømt 28-årige James Schmidt for drab på tre pensionister. I byretten blev han frifundet for et af drabene, men landsretten har vurderet beviserne anderledes.

Ud over drabene på 81-årige Inez Hasseblad og 80-årige Peter Jensen Olsen er Schmidt også kendt skyldig i drabet på 82-årige Eva Hofmeister.

Det tog kun 14 minutter og syv sekunder, fra dommere og nævninger forlod retssalen for at votere over straffens længde, til de vendte tilbage. Som i byretten lød straffen på fængsel på livstid.

På tilhørerrækkerne blev Malene Hasselblad, som er datter af af den dræbte Inez Hasselblad, tydeligt berørt, da retsformand Bo Østergaard læste skyldskendelsens konklusion op.

Hun kan tilskrives en betydelig del af æren for, at den historiske drabssag blev opklaret. Det var nemlig hendes undren over nogle transaktioner på Inez Hasselblads konto efter hendes død i marts 2019, som fik sagen til at rulle.

I første omgang blev Inez Hasselblads dødsfald nemlig ikke anset som mistænkeligt.

Men da politiet begyndte at kigge nærmere på henvendelsen fra Malene Hasselblad, førte sporet til James Schmidt. Han blev anholdt i en biograf, hvor han netop havde brugt kortet.

Politiet gik derefter i gang med at gennemgå tidligere dødsfald i boligkomplekset på Østerbro, hvor Inez Hasselblad boede, og om der var sket misbrug af deres betalingskort efterfølgende.

Det mundede ud i, at Schmidt blev sigtet for yderligere to drab. Ud over drabet på Inez Hasselblad blev han sigtet for at have dræbt Peter Jensen Olsen og Eva Hofmeister.

Obduktioner af Hasselblad og Olsen viste, at de havde været udsat for kvælning ved kværkning. Ved kværkning bruger en person sine hænder til - med et greb om halsen - at slå et andet menneske ihjel.

Men Eva Hofmeister blev aldrig obduceret, fordi mistanken om, at hun var blevet dræbt, først opstod mere end en måned efter hendes død. I mellemtiden var hun blevet kremeret.

En af de ni nævninger og en af de tre dommere i landsretten mente ikke, at der var ført tilstrækkelig bevis for, at James Schmidt også kunne dømmes for drabet på Eva Hofmeister. Men et klart flertal stemte for, og derfor er Schmidt kendt skyldig.

James Schmidt hed tidligere Lual Lual og blev i by- og landsret i en tidligere sag idømt forvaring - altså indespærring på ubestemt tid - for voldtægt og drabsforsøg. Men Højesteret mente, at hans unge alder - 17 år - talte imod, og ændrede dommen til syv års fængsel.

/ritzau/