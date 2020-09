Nævninger og dommere i Næstved er enige om straffen i sagen om to drab.

To nære venner idømmes tirsdag begge fængsel på livstid af Retten i Næstved i en sag om drabene på to ældre, enlige mænd på Sjælland sidste år.

Forbrydelserne kaldes brutale af retsformanden, da hun fortæller om afgørelsen, som er enstemmig.

De to mænd drog ud til henholdsvis Ruds Vedby og Vemmelev sidste år for at overfalde de to ofre og for at få fat i deres værdier, har nævningetinget slået fast.

De uønskede besøg endte i begge tilfælde med drab. I Ruds Vedby mistede 68-årige Kiehn Georg Andersen livet. Og i Vemmelev var offeret Poul Frank Jørgensen, der blev 80 år. Begge ofre lå inde med møntsamlinger.

Den ene af de dømte anker på stedet til frifindelse i Østre Landsret. Den anden tager betænkningstid.

/ritzau/