Knap tre timer inde i efterforskningen var der fangst. Bogstaveligt talt.

Her kunne Midt- og Vestjyllands Politi skride til anholdelse af tre mænd, som er mistænkt i det, som senioranklager Katrine Morell overfor TV Midtvest kalder en »meget alvorlig og grov sag.«

De tre mænd på mellem 42 og 46 år er ifølge mediet alle sigtet for at stå bag et groft røveri begået i en 30-årig mands hjem i Tarm.

Ifølge sigtelsen brød de tre mænd ind omkring klokken 3.30 natten til søndag.

Her slog de angiveligt deres offer med en metalgenstand og frarøvede ham flere værdigenstande og kontanter.

På baggrund af den beskrivelse, som offeret havde givet politiet, førte efterforskningen klokken 6.30 til anholdelse af de tre mænd.

Søndag blev det ved et grundlovsforhør besluttet, at de skulle varetægtsfængsles frem til 16. december.