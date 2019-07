En 16-årig kvinde er fredag indlagt på et sygehus på Sjælland, fordi hun er under mistanke for at have fået den meget sjældne meningokoksygdom.

Det skriver Midt- og Vestjællands Politi i en pressemeddelelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret alle, der er i risiko for smitte på Roskilde Festival og er i færd med at kontakte dem for at sikre forebyggende behandling.

'Vi vil gerne understrege, at risikoen for at blive smittet er meget lille', fortæller overlæge Bente Møller fra Styrelsen for Patientsikkerhed i pressemeddelelsen.

Smittefaren Man kan godt have meningokok-bakterier i næsesvælget og være rask. Har man det, er man en rask smittebærer. Man kan også smitte en anden person med meningokoksygdom, selvom man selv er rask. Man smitter, så længe man har meningokokker i næsesvælget. Det er derfor langt fra altid, man bliver syg af at være smittet med meningokok-bakterier. Men bliver man syg, vil der normalt gå mellem to og ti dage fra man er blevet smittet og til man udvikler sygdommen. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Hun henviser til, at det er vigtigt at være opmærksom på symptomer og henvende sig til festivalens samaritter eller læge, hvis man oplever symptomer såsom hurtigt indsættende høj feber, muskelsmerter, påvirket almentilstand, nakke- og rygstivhed og små blødninger under huden.

Meningokoksygdom er betegnelsen for meningitis og/eller blodforgiftning med bakterien meningokokker. Man kan godt blive ramt af meningokoksygdom uden, at det udvikler sig til meningitis.

Meninokoksygdom er en alvorlig sygdom, der kan give varige mén, og ca. 1. ud af 10 risikerer at dø af sygdommen, ifølge Statens Serum Institut.

Meningokokker er bakterier, der smitter ved direkte kontakt mellem to personer, og ved dråbespredning fra næse og svælg i forbindelse med host og nys.