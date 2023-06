En 20-årig mand er på Roskilde Festival blevet sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Manden blev fundet i besiddelse af 25 poser indeholdende 12,49 g kokain samt 20 ecstasypiller, 25,36 g hash samt 1600 kroner i kontanter.

Efter fundet ransagede politiet den 20-åriges bopæl i Solrød, hvor der også blev fundet en ecstasypille.

Manden er blevet anholdt og afhørt, men han er nu løsladt igen.

Han er dog fortsat sigtet i sagen.

På Roskilde Festival blev også en 28-årig mand, natten til fredag, sigtet for at være i besiddelse af 1,32 gram kokain til eget forbrug.

Tidligere på dagen fortalte Marie Sander Hansen, der er kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestsjællands Politi, til B.T., hvad der ellers er hændt det seneste døgn på Roskilde Festival – et døgn som hun betegner som 'stille og roligt'.

»Tre har fået klippet deres armbånd. En er stadig anholdt. Han opførte sig voldsomt over for nogle vagter. De to andre har også udvist en opførsel, som har gjort, at Roskilde Festival har valgt at bortvise dem. Den ene spyttede efter folk,« siger hun.

Derudover blev en person sigtet for at være i besiddelse af en kniv, mens en anden blev sigtet for at have en peberspray.

Følg Roskilde Festival i B.T.s LIVE-BLOG lige her.