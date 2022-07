Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Han har fortalt, at han følte sig ydmyget. At det var en pinlig situation. Han følte skyld over, at et tog var blevet stoppet af politiet, og at folk af bevæbnede betjente fik at vide, at de skulle tage hænderne op.«

»Dét er han flov over at have været skyld i. Men samtidig er det jo ikke hans skyld, for han overholdt alle love og regler inden for området.«

Ordene kommer fra Jacob Kronby Schulze, der er formand for Bifrost – en landsforening for blandt andre rollespillere. Det var netop et af hans medlemmer, som torsdag eftermiddag spillede en kedelig hovedrolle i et S-tog på vej mod Farum.

Pludselig blev toget nemlig standset. Og så vrimlede det med bevæbnet politi på perronen ved Glostrup Station og i togvognen.

»Hænderne op,« lød det til passagerne, der chokerede så til, mens politiet bevægede sig ned mod en mand iført sort hættetrøje.

Snart blev han taget med. Og det samme gjorde hans halvanden meter lange lærredspose, der indeholdt et gevær.

Det som hverken politiet eller passagererne i første omgang vidste, var at manden var rollespiller.

Han var på vej hjem fra genopførelsen af Slaget ved Dybbøl. Og geværet i hans taske var ganske harmløst – og helt lovligt. Der var nemlig tale om et såkaldt forladegevær.

Jacob Kronby Schulze er formand for Bifrost, der er en landsforening for blandt andre rollespillere. Foto: Vindingfoto.dk Vis mere Jacob Kronby Schulze er formand for Bifrost, der er en landsforening for blandt andre rollespillere. Foto: Vindingfoto.dk

»Politiet reagerer fuldstændig, som det skal. Og medlemmet fortæller også, at betjentene var rigtig søde, da de først fandt ud af, at han ikke havde gjort noget ulovligt,« fastslår Jacob Kronby Schulze.

B.T. har været i kontakt med den mandlige rollespiller, der ikke har haft lyst til at stå frem.

Han bekræfter dog sin formands udlægning og uddyber, at det er første gang i løbet af de 15 år, han har haft sin hobby, at han har oplevet at blive stoppet af politiet.

Rollespilleren fortæller, at han netop opbevarer sit forladegevær i en lærredspose for ikke at tiltrække sig opmærksomhed, men han forstår godt, hvis synet set i lyset af masseskyderiet i Field's har kunnet skabe bekymring.

Derfor har han også stor respekt for, at politiet handler, og han oplevede i øvrigt, at tilbageholdelsen foregik stille, roligt og professionelt.

Ikke desto mindre var det ydmygende at blive ført gennem en togvogn fuld af filmende passagerer, og oplevelsen sidder stadig i kroppen på ham.

Og det er da heller ikke kun hos ham, oplevelsen har gjort indtryk, fortæller Jacob Kronby Schulze:

»Jeg sidder nu med en masse medlemmer, der er nervøse for at tage deres legetøjsvåben med sig i offentlig transport. Hvordan skal jeg reagere over for dem? Jeg kan jo ikke garantere, at de ikke ender i en lignende situation.«

Formanden beretter, at det langtfra er første gang, et medlem er blevet stoppet af politiet. Det sker faktisk jævnligt.

Det er dog sjældent, at de ligefrem er blevet taget med under større politiaktioner, fortæller Jacob Kronby Schulze.

Ikke desto mindre er foreningen og dens medlemmer opmærksomme på ikke at gøre folk urolige, når de bevæger sig ud i offentligheden med deres rollespilsvåben.

Derfor har de omtrent 4.000 medlemmer også adgang til en såkaldt våbenguide, der beskriver både våbenlovgivningen, og hvordan man bedst muligt transporterer de våbenlignende rekvisitter.

Men Jacob Kronby Schulze må nu konstatere, at guiden, som er lavet i samarbejdet med politiet og andre juridiske eksperter, ikke er god nok.

Ikke, når rollespillernes færden med deres legetøjsvåben giver anledning til politianmeldelser.

»Derfor vil jeg meget gerne i dialog med nogen om, hvad vi kan gøre. Det er jo dyrt for samfundet og ressourcekrævende for politiet at skulle rykke ud til falske alarmer.«

Københavns Vestegns Politi bekræftede torsdag over for B.T., at man havde standet et S-tog efter at have modtaget en anmeldelse om en bevæbnet passager.

Her lød det fra vagtchef Lars Guldborg, at der ikke var sket noget kriminelt.

»Vi tager det altid alvorligt, men det er klart efter episoden i Field's, at folk er ekstra opmærksomme. Vi får toget standset, og det viste sig, at det var rigtigt nok. Han havde en taske til et gevær, men med et forladegevær, der ikke er funktionsdygtigt.«

Politiet havde efterfølgende givet rollespilleren et lift til hans destination for at undgå at modtage flere anmeldelser.